Тихановская: Мы недооценили неадекватность власти в Беларуси

Светлана Тихановская в интервью «Эхо Москвы» заявила, что ждала от власти диалога с сотнями тысяч вышедших на улицы людей, признав, что лидеры протеста недооценили неадекватность власти в Беларуси.

«Наверное, по-другому ничего нельзя было сделать. Мы делали, не хочу говорить слово революция, но так и есть, исходя из текущих событий. И, возможно, единственное, что мы недооценили в тот момент — это неадекватность власти. Я, честное слово, думала, я была уверена, что так называемая власть увидит сотни тысяч людей на улицах и поймет, что пора уже вести диалог с белорусами, не принимать решение где-то там наверху, не удерживать власть силой, а увидеть волю народа. И принимать решения для людей, а не для одного человека», - заявила она (цитаты Тихановской опубликованы в телеграм-канале "Эха").

Тихановская в очередной раз подтвердила, что не будет президентом Беларуси.

«Я не планирую баллотироваться на новых выборах, прежде всего потому, что у меня нет политических амбиций. И еще немаловажный факт: я обещала белорусам, я не собираюсь быть президентом Беларуси. У нас много достойных людей, которые могут взять на себя руководство страной. Поэтому мой ответ: нет», - сказала Светлана Тихановская

Комментируя санкции, она предложила вопрос об их эффективности переадресовать Кремлю.

«Они [санкции] были бы намного эффективнее, если бы представители режима [Лукашенко] не могли приехать и взять кредиты. Они могут. Поэтому давайте зададим вопросы представителям Кремля: стоят ли они того? <…> Надо представлять нового человека у власти, который будет так же улучшать наши торговые, экономические отношения с Россией. Я думаю, это будет взаимовыгодная и открытая позиция для всех. Зачем в Кремле думают, что после Лукашенко всё будет плохо? В наших отношениях всё будет ещё лучше», - заметила Тихановская.

Как сообщил главред «Эхо Москвы» Алесей Венедиктов, часовое интервью выйдет в четверг, 28 октября, в 21-00 в программе «Тузы».