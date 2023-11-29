Власти РБ завели дело на основательницу "Союза матерей Беларуси"

Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания и руководства экстремистским формированием, публичного оскорбления президента и клеветы в его адрес, а также содействия экстремистской деятельности.

«Согласно материалам дела 60-летняя подозреваемая, «учредитель» так называемого «Союза Матерей Беларуси», не позднее февраля 2022 года с использованием компьютерной техники, мобильных устройств, интернет-ресурсов, мессенджера Telegram и иных платформ создала и руководила экстремистским формированием», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Муж подозреваемой, который имеет такой же процессуальный статус, 6 и 8 марта 2023 года дал интервью для экстремистского формирования. Он же в 2022 году на своей странице в социальных сетях разместил оскорбления в адрес президента Республики Беларусь», - также сказано в сообщении.

Супруги в настоящее время находятся за пределами Республики Беларусь.