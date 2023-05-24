Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за депортации детей в Беларусь

Офис украинского генерального прокурора запустил уголовное судопроизводство на фоне сообщений о принудительном переселении детей из Украины в Беларусь, сообщает Reuters.

"Факт и обстоятельства передачи украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в рекреационные лагеря в Беларуси в настоящее время расследуются в рамках упомянутого уголовного судопроизводства", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что речь о "насильственной перевозке/депортации более 19 тыс. детей из различных городов, включая Донецк, Запорожье, Луганск, Харьков и Херсон. В том числе 2150 украинских детей, в том числе сироты в возрасте от 6 до 15 лет, были вывезены в лагеря отдыха и санатории на территории Беларуси.

В статье Reuters сказано, что первая группа примерно из 350 украинских детей была доставлена из оккупированной Донецкой области 5 и 6 сентября, за ней последовали вторая и третья группы в конце сентября и середине октября 2022 года. Дополнительные депортации были осуществлены в апреле и мае этого года.

Детей доставили автобусом в Россию, а затем поездом в Беларусь, где разместили в санатории "Золотые пески" в Гомельской области и санатории "Острошицкий городок" и лагере "Дубрава" в Минской области.

"Лукашенко лично распорядился о переводе детей-сирот в Беларусь и способствовал их приезду финансовой и организационной поддержкой", - пишет Reuters.

Отмечается, что передача детей в Беларусь была незаконной и нарушала Женевские конвенции и Устав Международного уголовного суда.

Юлия Иоффе, доцент Университетского колледжа Лондона и специалист по законодательству о правах детей, заявила, что в случае подтверждения Беларусь "вероятно нарушает Конвенцию о правах ребенка".

"Действия Беларуси также могут быть квалифицированы как преступление против человечности, депортация или насильственное перемещение населения в соответствии с Римским статутом МУС, если есть достаточные доказательства того, что насильственное перемещение имело массовый или систематический характер", — сказала Иоффе.

По ее словам, Беларусь ни в коем случае нельзя считать нейтральной страной, куда на законных основаниях можно было бы эвакуировать детей, поскольку нет никаких указаний на то, что Украина дала на это согласие.