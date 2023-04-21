Le Monde: Франция отказалась передать Украине цифровую карту Беларуси

Украина запросили у Парижа цифровую карту территории Беларуси, однако Франция отказалась это сделать, пишет Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Цифровые карты, или DTED - цифровые данные о высоте местности - детализируют рельеф местности, а также перечисляют препятствия - такие как линии высокого напряжения или ветряные турбины, а также военную технику, которая может представлять опасность для пилота, пишет издание. Вся эта информация позволяет боевым самолетам или беспилотникам выполнять задачи на малой высоте.

По словам эксперта, опрошенного Le Monde, эти карты, которые создаются с помощью спутников и постоянно обновляются, могут помочь украинцам настроить беспилотники для нанесения ударов по объекту в Беларуси, как они уже несколько раз делали в России, в частности, в Белгородской области, отмечает газета.

Свой отказ Париж обосновал тем, что Франция неизменно будет поддерживать Украину, пока речь идет о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на территории других государств.