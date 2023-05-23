Польша обвинила РФ и Беларусь в нападениях на пограничников

Погранстража Польши в понедельник сообщила о субботнем инциденте, в результате которого иностранцы, некоторые из которых были в масках, повредили лобовое стекло служебного автомобиля, агрессивно реагируя на патрули.

"Белорусская служба при поддержке постоянно пытается создать маршрут нелегальной миграции через нашу страну", – утверждают польские пограничники, отмечая, что нелегальные мигранты ежедневно появляются на территории, доступной только для белорусских пограничников.

Правительственный уполномоченный Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал действия РФ и Беларуси "гибридной операцией".

"Россия остается главным бенефициаром действий против Европы. Запуск маршрута нелегальной миграции против НАТО был частью агрессивных действий против Запада. Россия все еще рассчитывает на возможность дестабилизировать регион", – прокомментировал он в Twitter.