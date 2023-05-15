В Польше третий день ищут прилетевший со стороны Беларуси аэростат

Польские военные третий день ищут прилетевший со стороны Беларуси разведывательный аэростат, сообщил в понедельник пресс-секретарь командования войск территориальной обороны Витольд Сура.

"Мы направили подразделение из 50 солдат", - сказал он, подчеркнув, что поиски ведутся в основном в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны. В выходные в поисковой операции принимали участие 100 военнослужащих, но никаких результатов это не принесло, передает ТАСС.

Ранее местные СМИ информировали, что фрагменты воздушного шара были найдены на частной территории. В армии эти данные пока не подтвердили.

В субботу Минобороны Польши сообщило в Twitter, что центр воздушных операций зафиксировал в польском воздушном пространстве объект, прилетевший со стороны Беларуси в ночь на субботу. В ведомстве полагают, что это разведывательный аэростат.