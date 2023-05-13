Разведывательный аэростат из Беларуси залетел на территорию Польши

Министерство обороны Польши сообщило, что в субботу утром в воздушное пространство страны со стороны Беларуси залетел воздушный шар для наблюдения.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве объект, который влетел со стороны Беларуси. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рыпина", – говорится в сообщении ведомства.

Оперативным командующим принято решение о привлечении к поиску объекта дежурных сил территориальной обороны. Представитель Сил территориальной обороны майор Витольд Сура подтвердил, что поисково-спасательный отряд уже отправили в район вероятного падения аэростата.

"Сама команда является небольшой группой, но в случае необходимости будут развернуты большие силы. Наша группа уже работает в окрестностях Рыпина", – отметил Сура.