За прошедшие сутки РФ нанесла 15 ракетных ударов по Украине

Сегодня ночью РФ вновь атаковала Украину ракетами. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, нанесено 15 ракетных ударов, в том числе по Бахмуту, Херсону и Одессе. Кроме того, зафиксировано 42 авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе не исключают высокую вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Спикер Одесской ОВА Братчук сообщил, что в Одессе есть попадание в промышленный объект, погиб человек, двое ранены. Большинство ракет уничтожены над морем.

Крылатыми ракетами также была атакована Винницкая область. Как сообщил глава ОВА Борзов, Силы обороны отработали воздушные цели.