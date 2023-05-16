Россия осуществила 8-ю за май воздушную атаку на Киев

Атака на Киев в ночь на 16 мая стала восьмом воздушным нападением на украинскую столицу с начала мая.

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена "комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа".

Попко называет атаку "исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", передает BBC.

По его словам, по предварительной информации, подавляющее большинство ракет было уничтожено.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракет упали в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах районах Киева и в том числе на киевский зоопарк.

Наибольшие повреждения зафиксированы в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и нескольких автомобилей. По предварительной информации, в Соломенском районе есть трое пострадавших.