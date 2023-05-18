СМИ рассказали о характере повреждений Patriot в ходе атаки РФ

Два компонента батареи Patriot были повреждены во время российской атаки во вторник. Об этом пишет CNN со ссылкой на "официального представителя США, знакомого с этим вопросом".

"Российский обстрел гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", крылатыми ракетами "Калибр" и другими боеприпасами повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы", - говорится в сообщении.

По словам трех других официальных лиц США, ущерб был минимальным, а один назвал его "незначительным". Чиновник заверил, что система оставалась работоспособной на протяжении всей атаки и оставалась в сети.

США направили инспекторов для проверки системы во вторник. При этом не похоже, что какой-либо из компонентов подвергся прямому попаданию "Кинжала" или другого боеприпаса.

Одна из версий состоит в том, что обломки падающей ракеты повредили компоненты Patriot, но официальные лица рассматривают и другие варианты.

Спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат утром 17 мая посоветовал общественности "не переживать за судьбу Patriot".

В Минобороны РФ утверждают, что во время атаки по Киеву 16 мая ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал" якобы было уничтожено пять пусковых установок комплекса Patriot.