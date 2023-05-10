Более 29 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки"

Cовместный координационный центр (СКЦ) сообщает о свыше 29 млн тонн экспортированной агропродукции в рамках стамбульской зерновой инициативы.

"Общий объем экспорта зерна и другой продукции в рамках инициативы составляет 29 798 277 тонн. В марте было экспортировано 3 933 607 тонн, в апреле - 2 785 455 тонн (на 29% меньше, чем в марте), с 1 по 9 мая - 581 218 тонн", - говорится в сообщении СКЦ.

По его данным, с 1 мая количество инспекций значительно снизилось - в среднем по две-три инспекции судов в день, передает Интерфакс.

"На настоящий момент в украинских портах находятся 14 судов с около 600 тыс. тонн зерна и другой агропродукции (...), 26 судов с 1 157 974 тоннами зерна и продуктов питания находятся в турецких водах, (...) 62 сухогруза ожидают отправления в украинские порты", - отметили в центре.

Там подчеркнули, что за время работы "зерновой сделки" зафрахтованные Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН сухогрузы перевезли более 595 тыс. тонн зерна, предназначенного для оказания гуманитарной помощи Афганистану, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемену.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил 3 мая, что Анкара продолжит переговоры о будущем зерновой инициативы.

"Мы будем работать над тем, чтобы "зерновая сделка" продолжала действовать после 18 мая, не допуская приостановок или прекращения", - приводят западные СМИ слова Акара.