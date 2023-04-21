Последнее обновление: 21.04.2023 16:11

Венгрия разрешила транзит украинского зерна

Транзит украинского зерна через Венгрию будет идти беспрепятственно, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь во время встречи с украинским министром агрополитики Николаем Сольским.

"Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с принятыми решениями. Венгерский министр заверил в том, что транзит через их страну будет двигаться быстро, оперативно и беспрепятственно", – говорится в сообщении, передает УНИАН.

Кроме того, министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, что поддерживает идею компенсации стоимости перевозок украинского зерна в европейские страны.

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