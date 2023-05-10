Венгрия пока не поддержала доклад ЕС о нарушении прав человека в Беларуси

Венгрия до сих пор не присоединилась к заявлению Евросоюза насчет доклада о нарушении прав человека в Беларуси, который будет представлен 11 мая в Постоянном совете ОБСЕ.

Доклад охватывает период с 2020 года, сообщил журналист европейской службы «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Завтра в Постоянном совете ОБСЕ в Вене пройдет презентация доклада о нарушениях прав человека в Беларуси с 2020 года. ЕС подготовил заявление с одобрением выводов доклада, но его пока подписали только 26 государств-членов. Венгрия до сих пор не присоединилась”, – констатировал Йозвяк.