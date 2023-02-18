Глава МИД Венгрии назвал визит в Минск «миротворческой миссией»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что посетил Минск, чтобы призвать "белорусских партнеров" не предпринимать шагов для продолжения войны или ее географического расширения.

Отвечая на вопрос о своем визите в Минск в понедельник, Сийярто сказал, что передал сообщение о прекращения огня и начале мирных переговоров, передает Magyar Hirlap

"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или, если придется, к географическому расширению войны", - подчеркнул он.

Он не уточнил, какая из сторон – Украина и /или Евросоюз – уполномочила его на передачу подобных сообщений. Зато Сийярто отрицает, что в Минске якобы вел переговоры с представителями РФ.

"Я вижу, что в прессе есть определенная доля фантазии, и я вижу, что есть фанатизм относительно сайта Flightradar, и в принципе с этим нет проблем, но я честный человек, если хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву", - сказал он.

"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске прячась. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоров ни с кем, кроме белорусских собеседников", - утверждает Сийярто.