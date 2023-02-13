Глава МИД Венгрии прилетел в Беларусь

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прилетел в Беларусь с рабочим визитом, сообщила пресс-служба МИД Беларуси

«Начался рабочий визит в #Беларусь Министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии. В программе - ряд мероприятий, в том числе переговоры с [главой МИД РБ] Сергеем Алейником, Министром экономики Александром Червяковым», - говорится в сообщении.

"Очевидно, что многие нападут на меня из-за визита, но наша позиция понятна: каналы связи надо держать открытыми. Если бы мы не вели себя так, я бы тоже сегодня не смог донести послание призыва к миру", - заявил Сийярто, комментируя свой визит в Минск.

Он утверждает, что на переговорах в Минске будет представлять "мирную позицию".

"Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избежания шагов, которые могут привести к продлению или эскалации войны", — заявил он.