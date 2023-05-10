Число погибших в Судане возросло до 604 человек

Агентство здравоохранения ООН сообщило, что число погибших в результате продолжающихся столкновений в Судане возросло до 604 человек, включая мирных жителей.

Новые данные появились на фоне проходящих в Саудовской Аравии переговоров враждующих сторон.

Более 5100 человек также получили ранения в результате боевых действий, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ясаревич. Союз врачей Судана заявил, что количество смертей исключительно среди гражданских уже составляет 487 человек.

Отмечается, что боевые действия превратили городские районы в поля сражений. В результате, по данным Миграционного агентства ООН, почти 700 000 человек в стране стали переселенцами в дополнение к 3,7 миллиона, которые уже стали внутренне перемещенными лицами в стране до начала конфликта.

Саудовская Аравия заявляла, что готова принять у себя представителей председателя Совета по суверенитету Судана и командующего армией генерала Абдулфеттаха аль-Бурхана, а также командующего Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагалу.

Однако, в понедельник столица Судана снова подверглась авиаударам, тогда как последние переговоры о перемирии в Джидде не привели к прогрессу.