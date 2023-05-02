ВКС России эвакуировали из Судана российских дипломатов, граждан Беларуси и СНГ

Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России эвакуировали из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан РФ, Беларуси, стран СНГ и других иностранных государств, сообщает Минобороны РФ.

"… из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину", - говорится в сообщении.

«Все 10 граждан Беларуси, включая летчиков, находившихся в Судане, вылетели из Хартума эвакуационным рейсом в Москву», - сообщил в воскресенье МИД РБ.

Речь идет об экипаже самолета Ил-76ТД белорусской компании-грузоперевозчика Belcanto Airlines, который застрял в Судане во время войны местных силовиков за власть. В боях самолет был практически уничтожен.

28 апреля МИД Беларуси сообщил, что из Судана удалось через границу с Египтом эвакуировать шестерых белорусов, работавших по частным контрактам.