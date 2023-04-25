Последнее обновление: 25.04.2023 10:56

Госсекретарь США сообщил об очередном перемирии в Судане

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в понедельник, что воюющие стороны в Судане согласились на трехдневное перемирие, которое должно было начаться в полночь по местному времени.

Это уже третье за девять дней боев объявление о перемирии, и предыдущие два были сорваны. Энтони Блинкен не объяснил, почему он считает, что на этот раз боевые действия действительно будут прекращены, передает BBC.

Блинкен рассказал лишь, что договоренность о прекращении огня с военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" (СБП) и регулярной армией была достигнута в результате 48 часов переговоров.

Агентство Reuters поясняет, что посредниками в переговорах выступили США и Саудовская Аравия. СБП подтвердили слова Блинкена, выпустив заявление о том, что они готовы полностью прекратить огонь.

Армия Судана спустя два часа после объявленного Блинкеном начала перемирия тоже заявила посредством фейсбука, что намерена его соблюдать.

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