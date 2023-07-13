ОБЭП нашел слитки золота у специалиста по закупкам госпредприятия

Сотрудники ОБЭП задержали в Минске специалиста по закупкам госпредприятия энергоснабжения, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«…49-летний ведущий специалист отдела теплотехнического оборудования за материальное вознаграждение обеспечивал частной организации победы в тендерах, проводимых госпредприятием. За это фигуранту причитался определенный процент от суммы по договорам закупок. Мужчину задержали с поличным во время передачи незаконного вознаграждения в размере 69,5 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

«По месту жительства задержанного, а также в принадлежащем ему дорогостоящем автомобиле обнаружено свыше 140 тысяч долларов США, 700 тысяч российских рублей, золотые слитки», _ также сказано в сообщении.