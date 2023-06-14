СК Беларуси сообщил о расследовании дела о приемке некачественных товаров в торговых сетях

СК Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении 11 специалистов контроля качества товаров двух крупнейших в РБ торговых сетей.

«Фигуранты на протяжении полутора лет, будучи обязанными выполнять приемку плодоовощной продукции… и выявлять наличие некачественного, находились в преступном сговоре с представителями двенадцати отечественных и иностранных субъектов хозяйствования», говорится в сообщении.

«…обвиняемые осуществляли приемку товаров ненадлежащего качества, намеренно завышая оценку внешнего вида и занижая показатели гнили и легкой некондиции в соответствующих документах. За совершение указанных действий в интересах поставщиков продуктов фигуранты получили не менее 48 000 рублей, которые распределили между собой по заранее достигнутой договоренности», - также сказано в сообщении.

В СК особо отметили, что выявление преступной схемы стало возможным, в том числе, благодаря раскаявшимся представителям коммерческих структур: «Они добровольно явились к следователям, дали подробные показания, в связи с чем были освобождены от уголовной ответственности согласно примечанию к ст. 252 (коммерческий подкуп) УК РБ».