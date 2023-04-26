Украина озвучила предложения о новых санкциях против Беларуси и России

Экспертная группа под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в России Майкла Макфола во вторник опубликовала большой пакет предложений о введении новых санкций против России и Беларуси и повышения эффективности уже введенных.

Группа, в частности, предлагает на четверть снизить потолок цены на российскую нефть, расширить санкции против нефтегазовых компаний и банков, ввести эмбарго на российские металлы и алмазы в Европе, а также в разы увеличить список подсанкционных персон.

Группа Ермака-Макфола была создана украинскими властями сразу после российского вторжения и ее задачей является разработка предложений относительно санкций против России, передает BBC.

“Наработки группы положены в основу более чем 70% санкций, которые реализуются США, ЕС, Великобританией и другими странами”, - написал Андрей Ермак в сообщении о новом пакете предложений.

Этот пакет включает следующие меры:

✔️Снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель с перспективой снижения до 30 долларов - такова, по оценке группы, предельная себестоимость российской нефти.

✔️Остановка прямых поставок российского газа в Евросоюз по всем маршрутам, кроме тех, что проходят через Украину.

✔️Эмбарго на российские энергоносители со стороны стран-союзниц в Восточной Азии: Японии, Южной Кореи, Тайваня и др.

✔️Антидемпинговые меры против третьих стран, через которые из-за западных санкций пошел теневой экспорт российской нефти и нефтепродуктов.

✔️Полные унифицированные санкции со стороны всех членов санкционной коалиции против всех российских нефтегазовых компаний, а также против “Газпромбанка”.

✔️100-процентный налог на доходы, полученные в России теми западными нефтегазовыми компаниями, которые еще не ушли оттуда (группа упоминает французские Total и SLB).

✔️Блокирование доступа России к западным услугам в нефтегазовой отрасли и санкции против российских компаний, оказывающих такие услуги.

✔️Санкции против “Росатома”.

✔️Полное эмбарго (с долгим переходным периодом) на российские металлы.

✔️Эмбарго на российские алмазы и санкции против компаний “Алроса” и “Гриб Даймондс” со стороны ЕС, который, в отличие от союзников, их еще не ввел.

✔️Расширение эмбарго на российское золото на ювелирные изделия из России и запрет на импорт золота из стран, перепродающих российское золото (группа называет ОАЭ, Китай, Индию и Турцию).

✔️Согласование всеми странами санкционной коалиции, унификация и расширение списков товаров двойного назначения, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен. Вторичные санкции против компаний в третьих странах, которые поставляют России такие товары.

✔️Прекращение производства западными компаниями микрочипов, которые поддерживают российскую систему ГЛОНАСС и которыми Россия оснащает свои ракеты и дроны.

✔️Согласование и введение всеми странами-союзницами полных санкций против десяти крупнейших российских банков (сейчас санкции отличаются от страны к стране).

✔️Отключение всех крупных банков России от системы платежей SWIFT.

✔️Установление предельного срока для выхода оставшихся иностранных банков с российского рынка.

✔️Остановка финансирования западными странами проектов, которые предусматривают закупки в России.

✔️Решительное расширение индивидуальных санкций на тысячи российских и белорусских чиновников и менеджеров и членов их семей, если на тех зарегистрированы имущество и активы.

✔️Блокирование доступа России к западным услугам в нефтегазовой отрасли и санкции против российских компаний, оказывающих такие услуги.

Санкции против “Росатома”.

✔️Полное эмбарго (с долгим переходным периодом) на российские металлы.

✔️Эмбарго на российские алмазы и санкции против компаний “Алроса” и “Гриб Даймондс” со стороны ЕС, который, в отличие от союзников, их еще не ввел.

✔️Расширение эмбарго на российское золото на ювелирные изделия из России и запрет на импорт золота из стран, перепродающих российское золото.

✔️Согласование всеми странами санкционной коалиции, унификация и расширение списков товаров двойного назначения, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен. Вторичные санкции против компаний в третьих странах, которые поставляют России такие товары.

✔️Прекращение производства западными компаниями микрочипов, которые поддерживают российскую систему ГЛОНАСС и которыми Россия оснащает свои ракеты и дроны.

✔️Согласование и введение всеми странами-союзницами полных санкций против десяти крупнейших российских банков (сейчас санкции отличаются от страны к стране).

✔️Отключение всех крупных банков России от системы платежей SWIFT.

✔️Установление предельного срока для выхода оставшихся иностранных банков с российского рынка.

✔️Остановка финансирования западными странами проектов, которые предусматривают закупки в России.

✔️Решительное расширение индивидуальных санкций на тысячи российских и белорусских чиновников и менеджеров и членов их семей, если на тех зарегистрированы имущество и активы.