Украина ввела санкции против БелОМО и «КБ беспилотные вертолеты»

Украина ввела санкции в отношении 192 физических лиц и 291 юридического лица России, Беларуси и Грузии, следует из подписанного президентом Зеленским указа.

Сроком на 5 лет вводятся санкции против унитарного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" НАН РБ и ООО "КБ беспилотные вертолеты".

Сроком на 10 лет под санкции подпали предприятия "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик" и "Цейсс-БелОМО". В список физических лиц также внесены два гражданина РБ из руководства этих компаний.

Указом на 10 лет введены санкции в отношении 17 нефтеперерабатывающих заводов и компаний России.

На такой же срок введены санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства в связи с возобновлением полетов в Россию, в частности в отношении председателя совета директоров Тамаза Гаиашвили.