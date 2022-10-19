Украина ввела санкции против жены Лукашенко, Кочановой, Эйсмонт, силовиков и бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 4 тыс. граждан и юридических лиц из Беларуси и РФ.

Под санкции попала супруга Лукашенко – Галина, но самого Лукашенко и его сыновей в списке нет.

Решение о введении санкций были приняты Советом национальной безопасности и обороны Украины 19 октября.

В санкционный перечень включены более 60 граждан Беларуси: Галина Лукашенко, министр обороны Виктор Хренин и его первый зам Виктор Гулевич, глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, генпрокурор Андрей Швед, глава Следственного комитета Дмитрий Гора, глава МВД Иван Кубраков, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, а также Олег Гайдукевич, Сергей Лущ, Вадим Гигин, гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Николай Воробей, Александр Шакутин и другие.

В санкционный список включены следующие белорусские организации и предприятия: 558-й авиационный ремонтный завод, Интеграл, Государственный военно-промышленный комитет, Амкодор, Белнефтехим, Минский тракторный завод, Агат-систем, Национальная гостелерадиокомпания, Белтаможсервис, Белоруснефть, Белшина, Нафтан, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Гродно Азот, МЗКТ, Синезис, Белинвестбанк, Дабрабыт, Банк развития, Белагропромбанк, Беларусбанк.

Санкции вводятся на 10 лет и предусматривают блокировку активов попавших в список лиц, запрет на вывод их капитала из Украины и приостановку выполнения обязательств перед ними. Им запрещено участвовать в приватизации и аренде, покупать земельные участки, вести торговые операции, совершать транзит, полеты и перевозки в Украине.

Также для них вводится запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, их лицензии и разрешения аннулируются, они лишаются госнаград Украины и других форм отличий.