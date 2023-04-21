Последнее обновление: 21.04.2023 10:56

Киевский горсовет расторг договор аренды земли под посольством России

Киевский городской совет расторг договор аренды земельного участка с посольством Российской Федерации, решение поддержали 73 депутата Киевсовета.

Столичный горсовет совет также попросил правительство Украины вернуть имущество дипломатического учреждения России в государственную собственность.

Россия арендовала 0,39 га земли на Воздухофлотском проспекте, 27 в Соломенском районе столицы, где расположено здание посольства. Посольство Российской Федерации в Киеве открылось в августе 1992 года, сообщает BBC.

24 февраля 2022 года, сразу же после российского вторжения в Украину, Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

За день до этого во всех дипломатических представительствах России в Украине началась эвакуация персонала. Сейчас посольство Российской Федерации в Киеве не работает.

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