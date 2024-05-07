США не видят признаков использования РФ ядерного оружия в Украине

В Государственном департаменте США на фоне намерений России провести учения

США по-прежнему не видят признаков возможного применения ядерного оружия в Украине, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер,

Миллеру задали вопрос о том, как США будут отвечать на запланированные Россией учения с нестратегическим ядерным оружием и насколько это усложнит и без того напряженную ситуацию.

Спикер отметил, что ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всей полномасштабной российско-украинской войны. В то же время, по его словам, США не будут корректировать свою ядерную позицию в ответ, поскольку не видят для этого причин.

"Мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – сказал Миллер.

В понедельник Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Путина в ближайшее время проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия. Речь идет об учениях с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.