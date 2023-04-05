ISW: Путин будет принуждать Лукашенко к более глубокой интеграции

В ежедневном бюллетене вашингтонского Института изучения войны (ISW) среди прочих тем обсуждаются встречи Путина и Лукашенко, которые пройдут 5-6 апреля.

Аналитики Института прогнозируют, что в ходе этих встреч Владимир Путин будет принуждать Александра Лукашенко к "дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства", что означает новые уступки России со стороны Беларуси.

"Кремль может оказывать давление на Беларусь для получения больших интеграционных уступок под лозунгом защиты Союзного государства от заявленных западных военных и/или террористических угроз", — подчеркнули в ISW.