Путин и Лукашенко до конца года могут провести новую встречу в России

До конца текущего года в России может состояться еще одна встреча Путина и Лукашенко, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До конца года возможна", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Сохранение уровня цен на газ для Беларуси на 2022 год он объяснил привилегиями интеграционных договоренностей.

"Это предусмотрено в том числе и подписанными программами, там прописаны особые цены для Беларуси. Конечно, Беларусь стоит особняком, она стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ, она определенно пользуется привилегиями и преимуществами", - пояснил пресс-секретарь, которого цитирует ТАСС.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что цены на газ для Беларуси не определяются исключительно экономической целесообразностью, Песков сказал: "Безусловно, конечно. Это именно то, что интеграция в данном случае дает Беларуси, это продукт продвинутой интеграции для Беларуси и белорусского народа".

Вместе с тем, Песков заверил, что несмотря на интеграцию конкретных разговоров о единой валюте Союзного государства не велось.

"Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось", - сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что в данном случае пока что, "гипотетически рассуждая", речь идет о том, что "это будет некая денежная единица".

"Предметных пока переговоров на этот счет нет", - подчеркнул он, отметив, что интеграция между Россией и Белоруссией развивается естественным путем, таким образом, "чтобы соответствовать уровню готовности и потребности двух стран и дальнейшему продвижению". "Со временем, может быть, до такой глубины интеграции мы и дойдем, и тогда будут вестись уже детальные переговоры", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что у России и Беларуси есть союзный договор, где говорится о перспективе более углубленной интеграции. "Но до этого нужно еще дойти", - заключил он.