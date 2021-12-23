Путин допустил появление в будущем единой валюты России и Беларуси

Единая валюта России и Беларуси - возможный в будущем вопрос, но сначала нужна синхронизация в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо. Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет", - сказал Путин, которого цитирует ТАСС.

По словам Путина, сначала нужно синхронизировать законодательство двух стран в сфере экономики, антимонопольное законодательство, налоговое и таможенное.

«У нас большой набор нашей совместной работы для сближения экономик и для придания им большей конкурентоспособности. И там не только роуминг. Хотя это тоже должно стоять на повестке дня — это то, что люди должны ощутить. Но у нас уже многое сделано. Особенно в социальных вопросах. Я имею ввиду и свободное передвижение, и положение на рынке труда. И даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идет о чем? О том, чтобы синхронизировать налоговое и таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это на самом деле основные вещи: фискальная политика и законодательство, и таможенное», - отметил Путин.

«Должен сказать, что Лукашенко и его вся команда — непростые переговорщики. Но мы, в целом, достигли понимания того, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти. Это касается допуска на рынок закупок товаров и услуг, организованные государством, белорусскими экономическими операторами. Это касается транспорта и очень многих вопросов. Поэтому я уверен, что наши граждане это почувствуют на себе, на текущей своей жизни. Это не манна небесная. С неба все сразу не повалится. Но есть очевидные вещи, которые обеспечивают нашу конкурентоспособность», -признал Путин.