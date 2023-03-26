Япония осудила решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

Япония как страна, подвергшаяся атомной бомбардировке США, считает неприемлемым и осуждает решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Такое мнение выразил в понедельник на регулярной пресс-конференции в Токио генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

"Будучи единственной страной, пережившей атомную бомбардировку, Япония решительно не может принять угрозу ядерного оружия со стороны России. Япония осуждает решение президента Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, поскольку в условиях продолжения агрессии в Украине это приведет к дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию и Беларусь прекратить любые действия, которые могут усилить напряженность", - сказал он.