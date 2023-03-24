Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов

Нацбанк Беларуси с 3 апреля 2023 года снижает ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Ставка по кредиту овернайт таже снижается на 50 базисных пунктов с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10% до 9,5% годовых, следует из решения правления Нацбанка 24 марта 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Инфляция продолжает формироваться вблизи ожидаемой траектории. В феврале 2023 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 11,7 процента при 12 процентах месяцем ранее. Трендовая инфляция также демонстрирует устойчивую динамику к замедлению. В феврале 2023 года она составила 8,9 процента при 9,2 процента в предыдущем месяце. После выхода в марте 2023 года годового показателя инфляции на однозначную величину тенденция замедления темпов роста потребительских цен продолжится и в II квартале 2023 года», -говорится в комментарии Нацбанка.

«В то же время по-прежнему сохраняется ряд проинфляционных рисков, динамика которых требует повышенного внимания. Среди них – уровень инфляционных ожиданий, интенсивность осуществления сбережений в национальной валюте, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы. В настоящее время данные риски оцениваются как умеренные», - отмечается в комментарии.

Регулятор сообщил, что дальнейшие решения по ставке рефинансирования будет принимать с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».