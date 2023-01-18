Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов

Нацбанк Беларуси с 23 января 2023 года снижает ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов с 12% до 11,5% годовых,

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь 18 января 2023 г. по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщила пресс-служба регулятора.

«…с учетом ожидаемого дальнейшего замедления инфляции, Правлением Национального банка принято решение о снижении ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов», - говорится в сообщении.

Ставка по кредиту овернайт снижается с 13% до 12,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 11% до 10,5% годовых.

В декабре 2022 года годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 12,8%.