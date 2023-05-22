Нацбанк РБ с 31 мая 2023 года понижает ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов

Нацбанк Беларуси с 31 мая 2023 года понижает ставку рефинансирования с 10% до 9,75% годовых, сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на решение Правления НБ РБ.

Это пятое по счету апонижение ставки рефинансирования в текущем году.

Ставка по кредиту овернайт снижается с 11% до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 9% до 8,75% годовых.

«Низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции. В апреле 2023 года она составила 4,7 процента против 6 процентов месяцем ранее. Основные компоненты индекса потребительских цен демонстрируют замедление. Годовая базовая инфляция снизилась до 4,6 процента с 5,6 процента в предыдущем месяце, трендовая инфляция – до 4,6 процента c 6 процентов. В ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов прироста потребительских цен. Показатель годовой инфляции будет находиться ниже 5 процентов», - говорится в пресс-релизе Нацбанка РБ.

«Средняя процентная ставка по вновь выдаваемым кредитам банков … юридическим лицам в апреле 2023 года составила 8,65 процента годовых против 8,97 процента месяцем ранее», - сказано в пресс-релизе.

Нацбанк также заметил «постепенное увеличение внутреннего потребления, чему в том числе содействует расширение розничного кредитования». Проинфляционные риски регулятор оценивает «как умеренные». «Годовые темпы прироста рублевой денежной массы стабилизировались, но все еще остаются высокими».

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.