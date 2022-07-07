Последнее обновление: 07.07.2022 10:35

Золотовалютные резервы Беларуси в июне 2022 года выросли на $97 млн.

Золотовалютные резервы Беларуси в июне выросли на $96,6 млн. или 1,3% после снижения в мае на $351,5 млн.

По данным регулятора, международные резервные активы РБ на 1 июля 2022 года составили $7,5062 млрд.

«Росту уровня золотовалютных резервов в апреле в основном способствовала покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа, а также поступление иностранной валюты в бюджет“, - говорится в комментарии НБ РБ.

На исполнение внешних и внутренних обязательств Беларуси в иностранной валюте в июне было потрачено около $210 млн. в эквиваленте.

«Негативное влияние на показатель международных резервов оказала переоценка монетарного золота и специальных прав заимствования Международного валютного фонда», - также сказано в комментарии.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование