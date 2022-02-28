Последнее обновление: 28.02.2022 13:36

Нацбанк Беларуси повышает с 1 марта 2022 года ставу рефинансирования

Нацбанк Беларуси с 1 марта 2022 года повышает ставку рефинансирования до 12 процентов годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Ставка по кредиту овернайт повышается до 13 процентов годовых, ставку по депозиту овернайт до 11 процентов годовых.

«Принятое решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении России», - говорится в сообщении.

Регулятор обещает дальнейшие меры «по обеспечению финансовой и ценовой стабильности с учетом развития внешнеполитической ситуации, опираясь на непрерывный мониторинг складывающихся тенденций на валютном и депозитном рынках и оценку инфляционных рисков».

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