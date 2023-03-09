Последнее обновление: 09.03.2023 10:39

Генпрокуратура РБ хочет привлечь умерших к уголовной ответственности

В Генпрокуратуре создана рабочая группа по подготовке проекта закона для определения порядка производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества, военным преступлениям.

«Группа призвана разработать правовой механизм привлечения к уголовной ответственности тех нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин, в том числе связанных с политикой отдельных государств, не предстали перед судом. После внесения соответствующих изменений в законодательство станут возможны уголовные процессы в отношении карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование