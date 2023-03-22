Лукашенко: На следующих выборах «беглые» возьмут оружие

Белорусская оппозиция в ходе избирательной кампании в следующем году возьмет оружие и попробует воевать, заявил сегодня Лукашенко в Хатыни.

"Если голову будем в руках держать, будет все нормально… справимся с этим. Но расслабляться, конечно, не надо. Потому что те мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен человек наиболее активных, они должны показать своим спонсорам, что они не просто умеют в Telegram-каналах поститься и прочее. А цель одна - война. Я вас предупреждал. Они пробовали и так, и этак: мятеж, цветные революции, война в СМИ, она и сейчас продолжается. Но остался у них один рычаг попробовать - это взять оружие и попробовать воевать. Вот они и пытаются продемонстрировать, они готовятся. Мы это знаем, знаем их поименно", - заявил Лукашенко.

"Мы знаем, куда они готовятся, как готовятся. Сейчас начали активничать. Если им сейчас деньги не дадут, время их сочтено. Поэтому они и пытаются доказать, что они чего-то могут, и все это - под выборы. В феврале 2024 года парламентские выборы, всех советов выборы - единый день голосования. И через некоторое время мы переходим к выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. Как обычно, через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное - пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь - господь с вами, попробуйте", - продолжил пенсионер.

"Я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине. У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально", - добавил он.