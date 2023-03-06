Последнее обновление: 06.03.2023 08:36

Власти Беларуси посчитали дислоцированных вдоль границы украинских военных

Белорусские власти испытывают явный дискомфорт от действий Вооруженных Сил Украины, которые укрепляют госграницу между двумя странами в целях недопущения повторения вторжения российских войск с территории Беларуси.

Так, в вечернем эфире госТВ в воскресенье со ссылкой на Госпогранкомитет РБ было заявлено, что в районе белорусской границы Украина сосредоточила группировку из 17 тысяч военных.

При этом, госпропаганда сама опровергает любые версии о том, что Украина неким образом готовится к нападению на синеокою: в сюжете также было сказано, что в Ровненской области Украины "продолжают укреплять границу, где возводят новые фортификационные и инженерные сооружения, создают вторую линию противотанковых рвов. Для этого используют специальные бетонные конструкции - тетраиды".

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование