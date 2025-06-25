Последнее обновление: 25.06.2025 18:00

Израиль объявил Центробанк Ирана террористической организацией

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду подписал указ о включении трех иранских банков, в том числе Центрального банка Ирана, и компании, связанной с иранскими вооруженными силами, в список террористических организаций. Об этом сообщает CNN.

«Указ направлен на нанесение удара в самое сердце системы финансирования терроризма иранского режима, которая действует, финансирует и вооружает террористов на Ближнем Востоке с помощью сил «Кудс» и Корпуса стражей исламской революции», - заявили в Министерстве обороны Израиля.

Они назвали эти группировки ключевым финансовым каналом для поддержки иранских прокси в регионе.

Помимо центробанка, в список террористических организаций попали частный Shahr Bank, государственный Mellat Bank, а также Sepehr Energy Jahan, принадлежащий Генеральному штабу ВС Ирана.

Центральный банк Ирана также подпадает под санкции США, говорится в статье.



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