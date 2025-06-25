Решение саммита НАТО, принятое в Гааге при поддержке президента США Дональда Трампа, подтверждает статус России как общей угрозы для всего Альянса. Об этом говорится в декларации саммита.

Краткое решение, состоящее всего из пяти пунктов, называет российскую угрозу основной причиной для роста оборонных расходов государств-членов НАТО.

"Объединенные перед лицом глубоких угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности, а также постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются до 2035 года <...> (тратить) 5% от ВВП на оборону", – говорится в документе.

Россия является единственным государством, упомянутым в решении НАТО как угроза; в нем отсутствуют даже упоминания о Китае, несмотря на фокусировку США на китайском вопросе. Необходимо отметить, что решение принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены, включая Вашингтон.

В этом вопросе Гаагская декларация повторяет тезисы прошлогоднего решения саммита НАТО в Вашингтоне. Тогда, при Байдене, в декларации саммита также упомянуты две прямые угрозы Альянсу – Россия и терроризм – и говорится, что "Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов Альянса".