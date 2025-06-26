Первые переговоры о вступлении Молдовы в ЕС начнутся 4 июля

Первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС Молдовы будет открыт в Кишиневе 4 июля во время саммита с участием представителей Европейской комиссии и ЕС. Об этом заявил журналистам президент Румынии Никушор Дан перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

"В процессе вступления ведутся переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля, с участием представителей Комиссии и Европейского Союза, будет открыт первый раздел – "Основы", – заявил Дан, отвечая на вопросы журналистов.

Он не уточнил, располагает ли информацией, когда будет открыт первый переговорный кластер для Украины.

Стоит заметить, что для открытия любого кластера в переговорах о вступлении в ЕС необходимо единогласное решение 27 государств-членов Евросоюза (пока такого решения не было, и в повестке дня саммита ЕС 26 июня соответствующего проекта решения нет), и объявление проведения соответствующей межправительственной конференции.