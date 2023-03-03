ISW: Россия угрожает ядерной эскалацией, пытаясь одолеть Запад страхом

Россия вряд ли будет вести переговоры по возобновлению участия в договоре СНВ и будут использовать страх перед ядерной эскалацией для замедления военной поддержки Украины, пишут эксперты Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.

ISW напоминает о вчерашнем коротком разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова на министерской встрече G20 в Дели, передает BBC.

Блинкен призвал Лаврова отменить приостановку участия в договоре СНВ и выразил готовность сотрудничать с Россией в области контроля над стратегическими ядерными вооружениями независимо от войны в Украине или отношений между США и Россией.

Отдельно Блинкен призвал Россию прекратить войну в Украине, сесть за стол переговоров и освободить задержанного американца Пола Уилана.

Однако российские официальные лица вряд ли будут вести содержательные дискуссии о возобновлении участия в договоре СНВ, пишут эксперты.

"Вполне вероятно, что Кремль использует страх перед ядерной эскалацией и приостановку Россией участия в договоре СНВ в надежде сдержать поддержку Украины со стороны Запада и замедлить предоставление военной помощи", - отмечает ISW.

По-прежнему крайне маловероятно, что Москва применит ядерное оружие, но она продолжает регулярно выступать с угрозами ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад, заключают эксперты.