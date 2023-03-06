ISW: Украина осуществляет ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте

Украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте, но пока рано оценивать намерения украинской стороны относительно полного ухода из города, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной, поскольку она продолжает поглощать российскую живую силу и технику, в то время как украинские силы не несут чрезмерных потерь. Украинские войска могут начать постепенный отход из Бахмута, чтобы истощить российские силы за счет продолжающихся боев в городе. Такие действия обычно благоприятны для обороняющихся и могут позволить украинским силам нанести большие потери и без того истощенным наступающим российским подразделениям, даже когда украинские силы активно отступают.

Так произошло при отходе украинских войск с боями с линии Северодонецк-Лисичанск, который фактически положил конец российским наступательным операциям в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года, отмечают эксперты ISW, передает BBC.

Кампания по захвату Бахмута, скорее всего, завершится независимо от того, захватят российские силы город или нет, и в течение нескольких месяцев российские военные вряд ли смогут продолжать любые наступательные операции. Российские военные недавно сосредоточили и потеряли значительное количество мобилизованного личного состава для завершившегося с тех пор наступления под Угледаром в Донецкой области.

"Крупные" российские наступления на Купянском, Сватовском и Кременском направлениях в Луганской области также не привели к каким-либо значительным успехам на передовой. Все это еще раз подтверждает оценку ISW о том, что российским силам, вероятно, не хватает боевой мощи, чтобы проводить более одного наступления одновременно. При этом усилия России по взятию Бахмута не способствуют достижению оперативных или стратегических целей российских вооруженных сил на поле боя, а значительная украинская оборона в окрестностях города подрывает любое тактическое значение, которое захват Бахмута имеет для российских войск.

Неизбежное завершение российского наступления в районе Бахмута, уже завершившееся российское наступление в районе Угледара и остановившееся российское наступление в Луганской области создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций, заключают эксперты Института изучения войны.