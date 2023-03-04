ФСБ задержала москвичку за измену родине из-за финансовой помощи украинской армии

ФСБ в субботу сообщила о задержании жительницы Москвы за финансовую помощь украинской армии, возбуждено дело по статье о госизмене.

В спецслужбе добавили, что подозреваемая задержана в Москве "при попытке выезда из Российской Федерации", передает Интерфакс.

Лефортовским районным судом Москвы избрал женщине меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Личность задержанной не раскрывается.

Санкцией статьи 275 УК России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей или дохода осужденного за период до трех лет.