Подоляк назвал провокацией вброс об украинских диверсантах в Брянске

История об украинских диверсантах, якобы проникнувших на территорию РФ, является классической провокацией, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан", - написал Подоляк в Twitter.

Как сообщает BBC, сюжет об «украинских диверсантах» развивался примерно по такому сценарию:

Утром в четверг глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию России в приграничное село Любечане проникла группа украинских диверсантов. По заявлению губернатора, в селе погиб один человек и был ранен ребенок.

После этого телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что диверсионная группа обстреляла школьный автобус. Погибший был водителем этого автобуса и скончался на месте, а десятилетняя девочка якобы умерла в больнице.

“Проезжавшая машина увезла троих школьников подальше от диверсантов, в том числе раненого мальчика. Ему выстрелили в спину”, - писал телеграм-канал Shot со ссылкой на неназванный источник.

Об этом же писали такие пророссийские или связанные с российскими властями и правоохранительными органами каналы как Readovka, "112".

Затем сообщения о смерти девочки стали опровергать официальные лица. Readovka со ссылкой на "местных властей" сообщила, что девочка выжила и находится в больнице с ранением.

После этого врио замгубернатора Брянской области опровергла государственному агентству РИА Новости обстрел автобуса, заявив, что школы в этом селе работают в дистанционном режиме.

Похожее случилось и с многочисленными сообщениями о том, что диверсанты перебрались в другое брянское село Сушаны и там взяли в заложники местных жителей.

Сначала Readovka сообщила о том, что диверсанты могли взять жителей Сушан в заложники, в том числе и детей. А затем телегра-канал Baza сообщил, что группа из 50 украинских диверсантов взяла в заложники несколько человек. Информацию о заложниках сообщали и РИА Новости со ссылкой на "представителя экстренных служб". Телеграм-канал Shot писал, что в заложниках могут быть до шести человек.

Позже и ТАСС со ссылкой на "силовые структуры" сообщил о том, что в Брянской области идет боевое столкновение с диверсантами, которые проникли в два села, "в одном из них взяв в заложники местных жителей".

Затем РИА Новости еще раз сообщило, что заложники взяты уже в магазине в селе Любечане - там же, где якобы был обстрелян школьный автобус.

После чего телеканал RT сообщил, что власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников диверсантами в селе Сушаны. ТАСС со ссылкой на "местного жителя, который стал очевидцем произошедшего" утверждает, что диверсанты взяли в заложники и потом отпустили фельдшера села Любечане, который ехал на личном автомобиле из села Новый Ропск.

Телеграм-канал Shot и вовсе обвинил ВСУ в информационно-психологической операции: якобы за сообщениями о "десятках диверсантов", "подрывах инфраструктуры" и "множестве заложников" могут стоять украинские спецслужбы для того, чтобы посеять панику и запутать работу российских экстренных служб.

Несколько российских СМИ - "Верстка", RTVI и радио "Маяк" - утверждают, что Владимир Путин проведет "в ближайшие часы" или уже проводит заседание Совбеза.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заседание Совбеза сегодня не запланировано.