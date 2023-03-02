Последнее обновление: 02.03.2023 10:39

Украинская ПВО сбивает 80% российских ракет

Украинская система противовоздушной обороны стала более эффективной – силы ПВО сбивают большинство ракет, выпущенных российскими войсками, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и составляет 80%. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - заявил он, передает BBC.

По его словам, российская сторона также меняет тактику и способы применения средств воздушного нападения.

"Поэтому мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доводится и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне", - добавил он.

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