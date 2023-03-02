Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал события четверга в Брянской области «очередным террористическим актом, очередным преступлением".

"Проникли на приграничную территорию, где открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это - гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная", - сказал он.

"Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", - сказал Путин, передает Интерфакс.

"Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты … и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания", - сказал он.

Ранее в четверг ФСБ сообщила, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению «вооруженных украинских радикалов».