Минэнерго Беларуси сообщило подписании газовых поправок с Газпромом

Беларусь и Россия подписали протокол о внесении поправок в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам.

Протокол подписан по итогам рабочей встречи Министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и Министра энергетики России Николая Шульгинова, сообщает пресс-служба Минэнерго РБ.

«… подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года», - говорится в сообщении.

«Подписанные документы окончательно закрепляют договоренности … о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь на уровне 2022 года», - сказано в сообщении.

В 2022 году Беларусь импортировала российский газ по цене 128,5 долларов за 1 тыс. кубометров.