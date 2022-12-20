Последнее обновление: 20.12.2022 16:09

Премьер РБ: Беларусь получила комфортную цену на газ в 2023 году

Премьер Беларуси Роман Головченко назвал комфортной и выгодной цену на поставляемый в Беларусь газ в 2023 году, о которой в понедельник договорились Путин и Лукашенко.

«Коммерческая цена, которая сформирована и о которой договорились Лукашенко и Путин, она базируется на белорусском предложении… она является выгодной и комфортной для Беларуси. И в ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческие соглашения на поставку природного газа в Беларусь», - заявил Головченко.

«Причем, ну как мы вчера услышали, наверно, впервые цена будет зафиксирована на трехлетний период для того, чтобы, ну, была стабильность соответствующая и мы могли в своих макроэкономических расчетах уже исходить из конкретных цифр», - добавил премьер.

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