МЭА сообщило о падении доходов от нефтеэкспорта РФ в марте на 20%

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте вырос на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,84 млн б/с (на 2,8%), а доходы от нефтеэкспорта упали на 20% - до $9,3 млрд, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Активизация атак со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы в марте привела к увеличению экспорта нефти, в то время как отгрузка основных нефтепродуктов снизилась, передает Интерфакс.

Доступные данные о торговле и отслеживании танкеров за март показывают, что экспорт нефти РФ вырос почти на 400 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки нефтепродуктов сократились почти на 200 тыс. б/с. На снижение отгрузок продукции также повлияло проведение ремонтных работ на НПЗ. Наибольшие потери отмечаются у бензинов, что стало следствием запрета на экспорт, введенного Россией в конце февраля.

Цены на нефть РФ в среднем за месяц выросли на $1,8 за баррель, чему способствовала благоприятная ситуация на международном рынке и устойчивый спрос, несмотря на ужесточение санкций со стороны США.