Власти Беларуси повысили цену на газ для крупных потребителей

Белорусские власти повысили отпускную цену на природный газ для крупных потребителей, следует из постановления МАРТ РБ №17 от 1 марта 20223 года.

«Установить отпускную цену на природный газ … при поставке … юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн. куб. м, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих природный газ для производства азотных удобрений, в размере 474,70 белорусского рубля за 1000 куб. м», - говорится в документе.

Новая цена на 18,27 рубля или на 4% выше установленной с 1 января цены для данной категории потребителей. Документ вступает в силу с 1 марта.